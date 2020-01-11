Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета рейса PS752 компании МАУ, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций, заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», - заявил Зеленский.

Президент выразил надежду на продолжение расследования авиакатастрофы без искусственных задержек и препятствий.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух».