также в разделеПроисшествия
Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за сбитие самолета МАУ 7
СМИ: Иран признал вину в катастрофе самолета МАУ по требованию аятоллы Хаменеи 21
«Черный ящик» со сбитого самолета МАУ отправят на расшифровку во Францию 13
МВД передало в Иран образцы ДНК родственников погибших в катастрофе самолета 10
Украинские эксперты продолжают работу на месте крушения PS752 10
Трюдо: Канада намерена добиться тщательного расследования сбития PS752 24
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранены 3 военных 11
Канада уточнила число своих граждан, погибших в авиакатастрофе в Иране 26
Под Киевом полицейский автомобиль насмерть сбил мужчину 16
Президент Ирана обещает наказать военных, сбивших украинский самолет 52
Иран признал, что украинский самолет сбили ракетой 123
Пристайко: Специалисты анализируют возможное попадание ракеты в самолет МАУ 19
Пристайко не подтвердил, что место авиакатастрофы в Иране зачистили бульдозерами 27
СБУ рассматривает две версии катастрофы самолета МАУ в Иране 40
Украинские специалисты получили доступ к «черным ящикам» PS752 26
Пристайко: Украина будет требовать компенсаций, если докажут, что самолет МАУ сбили 27
Еврокомиссия не видит убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета 23
В Иране начали исследование черных ящиков самолета МАУ 27

Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана за сбитие самолета рейса PS752 компании МАУ, проведении открытого расследования и ожидает возвращения тел погибших и выплату компенсаций, заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», - заявил Зеленский.

Президент выразил надежду на продолжение расследования авиакатастрофы без искусственных задержек и препятствий.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги