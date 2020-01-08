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По поручению президента Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») в Иране.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе СНБО.

По состоянию на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Руководство оперативным штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Даны поручения по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснения всех обстоятельств трагедии, и предоставление оперативной информации», - говорится в сообщении.

Напомним, украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, вскоре после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни в столице Ирана. 

Иранские СМИ сообщают, что самолет МАУ скорее всего был сбит иранской ракетой во время атаки на военные базы США.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир Хоссейн Куливанд заявил, что никто из людей, находившихся на борту самолета, не выжил.
ForUm

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