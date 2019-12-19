Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».

Кроме того, ВР приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.

Также Рада приняла закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481», которым до 31 декабря 2019 года отложены штрафы за нарушение законно о возе авто с иностранной регистрацией.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря», которым вводится уголовная ответственность за незаконную добычу «солнечного камня».

Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего».

Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкции против России на следующие полгода.

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.

Участники Трехсторонней контактной группы планируют 20 декабря в ходе скайп-конференции обсудить вопрос обмена пленными. Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

Парламент принял закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады» с учетом предложений президента (№0979).

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Также президент назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $698 млн помощи для Украины на 2020-й год.

На Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в «минских соглашениях», заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории и теперь РФ с этим разбирается.

Приватбанк инициировал новый иск на 600 млн долларов в окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Фигурант дела MH17 боевик Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Дети из Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации Гайдов Украины передали президенту Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира.