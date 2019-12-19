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Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом глава государства освободил с этой должности Владимира Ельченко в связи с назначением его на должность посла Украины в США.

Кислица с 2014 года был заместителем министра иностранных дел. С 2015 года - представитель Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО.
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