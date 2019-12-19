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Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект  №0978 проголосовали 330 народных депутатов.

В принятом Избирательном кодексе учтены все предложения президента Украины, которые касаются практически всех аспектов сферы регулирования Избирательного кодекса, всех его содержательных положений и структурных единиц. При этом, большинство из предложений обобщенны. Они охватывают группы статей и отдельные тематические направления, которые отражены в разных частях документа и касаются действующего избирательного законодательства, законов Украины «О Центральной избирательной комиссии», «О Государственном реестре избирателей», других законов Украины, на необходимость согласования или учета положений которых указывал глава государства.

Напомним, 11 июля Верховная Рада предыдущего созыва приняла в целом новый Избирательный кодекс, который предусматривает систему открытых списков на выборах в парламент. Кодекс, как говорится в одной из поправок, должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал документ. Он пояснил, что принятый кодекс «содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур ».

 
ForUm

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