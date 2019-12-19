также в разделеСтолица
В Киеве переименовали улицы Маршала Гречко и Горького 14
Температура в Киеве побила 139-летний рекорд 16
Станция «Площадь Льва Толстого» возобновила работу 78
В Киеве зажгут огни главной новогодней елки, движение транспорта ограничат 19
В Киеве сообщили о минировании станции метро «Площадь Льва Толстого» 19
СБУ провела в КГГА облаву на ставленников «смотрящих» Горовых 34
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин 98
Декабрь установил в Киеве температурный рекорд 24
В новогоднюю ночь работу общественного транспорта столицы продлят на 3 часа 17
В Киеве из-за аварийного проседания ограничат движение по мосту Патона 38
В метро Киева объяснили «зраду» в работе подземки 45
В Киеве недалеко от Рады умер мужчина 29
Прокурор Киева подал в отставку 36
Центр Киева частично перекроют из-за митингов 137
Чиновники присвоили 20 миллионов на «Электронной столице» 21
На столичном ж/д вокзале женщина напала на полицейского 17
Кличко представил новый генплан Киева 81
В Киеве нашли тело 17-летнего парня, который пропал 5 декабря 42

Сегодня, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины. Высота елки - более 20 метров, сообщает УНИАН.

В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут «охранять» елку вместе с украинскими казаками. После церемонии на Софийской площади выступит группа «Друга рика».

В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади.

На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок «Четыре королевства», а на Контрактовой площади - этнический городок по лучшим народными украинскими традициям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги