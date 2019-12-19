Сегодня, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины. Высота елки - более 20 метров, сообщает УНИАН.

В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут «охранять» елку вместе с украинскими казаками. После церемонии на Софийской площади выступит группа «Друга рика».

В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади.

На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок «Четыре королевства», а на Контрактовой площади - этнический городок по лучшим народными украинскими традициям.