Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №2148 проголосовали 261 народный депутат.

Законом установлена ​​уголовная ответственность за умышленное совершение народным депутатом Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата Украины (неличное голосования).

Законом в этой связи дополнен Уголовный кодекс Украины статьей 3642 «Осуществление народным депутатом Украины голосования вместо другого народного депутата Украины», которой предусмотрена уголовная ответственность за неличное голосование народным депутатом Украины с санкцией в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» дополнен новой статьей 39 «Ответственность народного депутата Украины за невыполнение своих обязанностей».

Изменениями в Закон Украины «О регламенте Верховной Рады Украины» устанавливается порядок привлечения народного депутата к ответственности, а именно, предлагается часть первую статьи 28 дополнить пунктом 91, статью 37 дополнить частью седьмой, а также часть третью статьи 47 изложить в новой редакции.

Напомним, данный проект закона Рада приняла в первом чтении 29 октября.