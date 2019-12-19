«Приватбанк» инициировал новый иск на 600 млн долларов в окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.

Об этом говорится в заявлении финучреждения к 3-й годовщине национализации.

«Вчера банком было инициировано новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Также, по результатам дальнейшего анализа, Приватбанк увеличил сумму исковых требований в канцлерском суде штата Делавэр в США и подал в суд дополненное исковое заявление.

«Банк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев и других лиц на сумму более 3 миллиардов долларов США (с процентами) в Высоком суде Англии и Уэльса», - говорится в сообщении.

В Приватбанке со ссылкой на председателей правления и наблюдательного совета заявили об обязательстве «приложить все возможные усилия, чтобы обеспечить возмещение убытков банка теми, кто эти убытки нанес».

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.

18апреля 2019 Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о национализации Приватбанка.

Ранее Коломойский заявил, что согласен отказаться от любых претензий на Приватбанк, если ему вернут 2 млрд долларов капитала банка.