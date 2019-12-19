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Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

За законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов, сообщает УНИАН.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес предложение направить законопроект в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению, которое поддержали 243 депутата.

Напомним, 29 сентября Кабинет Министров принял пакет проектов законов для упорядочения деятельности по добыче янтаря и легализации игорного бизнеса в Украине.
ForUm

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