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Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного порядка применения статей 470 и 481», которым до 31 декабря 2019 года отложены штрафы за нарушение законно о возе авто с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №2288 проголосовали 286 народных депутатов.

Законом предусмотрено создать предпосылки для комплексного урегулирования вопроса таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в Украине, обеспечить соблюдение таможенных правил при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Законом дополнен раздел ХХ «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины пунктом 95, которым установлено, что:

совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных частями четвертой - шестой статьи 470 настоящего Кодекса, выявленных в период с 22 августа по 31 декабря 2019 включительно, влечет за собой применение административного взыскания, предусмотренного частью третьей указанной статьи;

совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных частями четвертой - шестой статьи 481 настоящего Кодекса, выявленных в период с 22 августа по 31 декабря 2019 включительно, влечет за собой применение административного взыскания, предусмотренного частью третьей указанной статьи.

Закон принят с учетом необходимых технико-юридических правок.

Напомним, данный законопроект был принят Радой в первом чтении 5 декабря.

12 сентября Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах до 1 января 2020 года.
ForUm

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