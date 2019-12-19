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На Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в Минских соглашениях, заявил на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. По его словам, там есть наемники, «французы и немцы, на одной стороне и на другой», и с ними можно начать разбираться, передает Интерфакс.

«Давайте с ними разбираться, но они не составляют основу вооруженных формирований  самопровозглашенных республик», - отметил он.

«Там есть местная милиция, местные силы самообороны из местных жителей», - заявил Путин.

Он отметил, что возникает вопрос, откуда у них «танки и тяжелая артиллерия». На этот вопрос он ответил, приведя пример «многих горячих точек мира», где происходят боевые действия с участием танков и артиллерии. Эту технику они получают от «структур государств, которые симпатизируют» сторонам конфликта, «но это их техника», добавил он.

Главной проблемой он считает отсутствие у Киева желания урегулировать конфликт в диалоге с людьми. Он напомнил, что Киев отрезал эти районы от остальной территории Украины, введя блокаду: «Москва, что ли ввела блокаду?» Также он напомнил, что украинская сторона применяла на Донбассе авиацию.

Попытки создать «благоприятные для себя» условия для силового решения проблемы, с помощью танков и авиации, он считает такой подход «абсолютно ошибочным». Когда Киев уйдет от этого подхода и будет готов к диалогу с населением Донбасса, тогда конфликт можно будет урегулировать, считает он.

Комментируя проблему передачи Украине контроля над участком российско-украинской границы, он напомнил, что, по «минским соглашениям», этот процесс должен начаться на второй день после проведения на Донбассе выборов, а завершиться – только после всеобъемлющего политического урегулирования конфликта, в том числе соответствующих изменений Конституции Украины и предоставления «этим республикам» прав, прописанных в «минских договоренностях».

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, с марта 2014-му до 31 октября 2019 вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13000 - 13200 человек.
ForUm

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