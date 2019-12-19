Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №0887 проголосовали 325 народный депутат.

Законом вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее как девяти лет.

Законом создается Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, который должен стать предохранителем для повторения (рецидива) таких преступлений через определенную осведомленность лиц, на которых законом возложены обязанности по воспитанию малолетнего (малолетней).

Законом устанавливается административный надзор за соответствующей категорией осужденных, освобожденных из мест лишения свободы.

Законом усилена ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, лицом ранее совершившего такие преступления (в случае их повторности) - до пожизненного лишения свободы.

Законом соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс и Закона Украины «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Напомним, на внеочередном заседании 11 июля Верховная Рада 8-го созыва приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».

Он предусматривал ужесточение ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений Уголовного кодекса Украины. Согласно статье 152 наказание предусматривает применение принудительной химической кастрации.

Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон.