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Президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории и теперь РФ с этим разбирается.

Об этом он заявил на пресс-конференции 19 декабря, отвечая на вопрос об отношении к Владимиру Ленину, сообщает Украинская правда.

«Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению, этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

Но даже территории были нарезаны так, что они не всегда соответствовали традиционным местам проживания тех или других народов, поэтому сразу возникли болевые точки. Они и сейчас между бывшими республиками имеют место быть и даже внутри Российской Федерации 2000 таких точек», - заявил Путин.

Он заявил, что Сталин был против такой организации, но в конечном итоге принял ленинскую форму.

«И что получилось?  Вот мы только что с коллегой из Украины говорили о наших отношениях. Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине», потому что Украина была сельская территория. Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся», - сказал Путин.  
ForUm

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