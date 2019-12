Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкции против России на следующие полгода, сообщает Радио Свобода.

«Лидеры ЕС вновь обсудят, продолжать санкции или нет, в июне 2020 года», - говорится в сообщении.

the EU has today officially approved the extension of the economic sanctions against #Russia for 6 months. EU leaders will again discuss whether to prolong or not at #EUCO in June 2020. #Ukraine #Crimea