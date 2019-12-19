Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкции против России на следующие полгода, сообщает Радио Свобода.

«Лидеры ЕС вновь обсудят, продолжать санкции или нет, в июне 2020 года», - говорится в сообщении.

the EU has today officially approved the extension of the economic sanctions against #Russia for 6 months. EU leaders will again discuss whether to prolong or not at #EUCO in June 2020. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19. prosince 2019





13 декабря в первый день встречи на высшем уровне в Брюсселе главы государств и правительств стран Евросоюза продлили действие экономических санкций против Российской Федерации на следующие полгода.

«Мы имели дискуссию по России и Украине. Мы были проинформированы о результатах «нормандского саммита», который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию о ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать», - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Европейский Союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Впрочем, в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений из Кремля через его агрессию против Украины.

Предыдущее продление санкций состоялось 20 июня. Тогда лидеры стран-членов ЕС продлили два пакета санкций в отношении России - секторальные экономические и в связи с оккупацией Крыма. Первый из названных был продлен еще на шесть месяцев, второй на целый год.

Санкции против целых секторов экономики России в настоящее время продолжают действовать до 31 января 2020 года.

Секторальные экономические санкции ограничивают доступ определенных российских банков и компаний к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС, накладывают запрет на экспорт и импорт в торговле вооружениями, устанавливают запрет на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или для военных конечных получателей в России, а также ограничивают доступ России к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы в добыче нефти и поиска ее залежей.