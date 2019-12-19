Участники Трехсторонней контактной группы планируют 20 декабря в ходе скайп-конференции обсудить вопрос обмена пленными. Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, которого Facebook процитировала его пресс-секретарь Дарка Олифер.



«Накануне была очень длительная встреча. Нам бы хотелось иметь результаты намного лучше, чем мы имеем. Но, с учетом встречи лидеров Франции, Германии, РФ и президента Зеленского в Париже, среди всех проблем ситуации на Донбассе вчера на первом месте для нас были вопросы безопасности и проблема освобождения незаконно задержанных лиц. Нам не удалось достичь того, чего хотелось», – отметил он.

«Не буду вдаваться в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым. Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу. Сделать все, чтобы до Нового года освободить людей, хотя бы какую-то часть. Удастся или не удастся - неизвестно. Но президент ставит этот вопрос на первое месте, у него колоссальное желание добиться результата. И вся наша группа приложит все усилия, чтобы люди встречали Новый год дома», – подытожил Кучма.

Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех».