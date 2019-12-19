Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $698 млн помощи для Украины на 2020-й год.

Как пишет Голос Америки, об этом сообщила конгресвумен-демократка Марси Каптур.

Это на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Голосование за законопроекты по финансированию работы правительства США на 2020-й год состоялись в Палате представителей накануне. В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

«В настоящее время, когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или какой-либо другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку», - говорится в заявлении Каптур.

Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря поддержал проект жестких санкции в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекта назвал «адскими».