также в разделеПолитика
Назначен новый постпред Украины при ООН 1
Ельченко стал новым послом Украины в США 11
Кличко раскритиковал законопроект Зеленского о децентрализации 14
Нардепы устроили потасовку на заседании аграрного комитета 29
Комитет сената США одобрил «адские» санкции против России 34
Кабмин упростил жизнь путешественникам в Польшу 44
ЦПК: Принятый нардепами закон только усилит неприкосновенность 90
Зеленский одобрил отсрочку введения института уголовного проступка 19
Медведчук: Зеленский ориентируется на национал-радикалов, которые не хотят мира 28
Шпир: Санкции против Труханова и Мураева показывают, что Кремлю надоели «игры в подкидного мазепу» 51
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса 31
Европейские СМИ: Высокий рейтинг ОПЗЖ на парламентских выборах связан с поездкой Медведчука в Москву 53
Украина договорилась о безвизе с Северной Македонией 25
Рада утвердила свою смету на текущий год 14
Зеленский предлагает снизить концентрацию земли до 10 тысяч гектаров в одних руках 25
С 1 марта украинцы будут ездить в РФ по загранпаспортам 113
Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность 94
WP: Тейлор уйдет с должности 1 января 26

Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщает посольство Украины в ООН.

Соавторами документа стали 38 стран. Резолюция получила 65 голосов «за» и 23 – «против», большинство стран воздержались.

 


 

 

Так, против резолюции голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.

В документе содержится требование к РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем переселения туда своего населения и принудительного выселения.

Также в резолюции осуждаются массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности, представителей гражданской инициативы «Крымская солидарность».

Резолюция призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности в начале оккупации, а также осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2141 грн.
24
Теги