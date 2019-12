Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщает посольство Украины в ООН.

Соавторами документа стали 38 стран. Резолюция получила 65 голосов «за» и 23 – «против», большинство стран воздержались.

Таблиця голосування за кримську правозахисну резолюцію в ГА ООН / Voting results re the #UNGA draft resolution on the human rights in #Crimea pic.twitter.com/z8UtAeDLwZ