Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации, сообщает посольство Украины в ООН.

Соавторами документа стали 38 стран. Резолюция получила 65 голосов «за» и 23 – «против», большинство стран воздержались.

Таблиця голосування за кримську правозахисну резолюцію в ГА ООН / Voting results re the #UNGA draft resolution on the human rights in #Crimea pic.twitter.com/z8UtAeDLwZ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18. prosince 2019





Так, против резолюции голосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.

В документе содержится требование к РФ прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму путем переселения туда своего населения и принудительного выселения.

Также в резолюции осуждаются массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности, представителей гражданской инициативы «Крымская солидарность».

Резолюция призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности в начале оккупации, а также осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы в рядах государства-оккупанта.