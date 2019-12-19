Фигурант дела MH17 боевик Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран.

По мнению основателя международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиота Хиггинса, такие действия говорят об абсурдности ситуации, передает Укринформ.

«Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации. Сначала с освобождением Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец, затем его бегство непосредственно в Россию, а потом отказ России сотрудничать с Нидерландами по его задержанию, а теперь вот это», - сказал Хиггинс.

По словам адвоката Цемаха, жалоба касается обстоятельств задержания и содержания в СИЗО в Киеве. Также говорится о якобы применении психотропных препаратов.

«Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока более подробной информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий», - сказал адвокат Цемах Анатолий Кучерена.

Как сообщал ForUm, прокуратура Нидерландов заявила, что РФ сознательно позволила фигуранту дела MH17 Владимиру Цемаху, переданному Украиной в рамках обмена удерживаемыми лицами, выехать из РФ, чтобы не выдавать его Нидерландам.

Чтобы Цемах не смог скрыться от следствия, прокуратура Нидерландов просила РФ его арестовать с целью экстрадиции в Королевство.

По информации ведомства, запросы об аресте Цемаха неоднократно подавались через нидерландские дипломатические и политические каналы. В частности, министр иностранных дел Нидерландов Стэд Блок подчеркивал актуальность запроса как письменно, так и при личной встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. О необходимости скорейшего выполнения запроса на европейском уровне подчеркивал и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

19 ноября 2019 Национальная прокуратура получила сообщение от российских властей о том, что запрос на арест Цемаха не может быть выполнен, поскольку информации о месте его пребывания в РФ нет. Согласно сообщениям СМИ, Цемах уже вернулся на восток Украины.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву.