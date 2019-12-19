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Дети из Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации Гайдов Украины передали президенту Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Девиз скаутов и гайдов – делать мир лучше каждый день. Именно поэтому 33 года назад появилась эта замечательная инициатива, замечательная эстафета передачи Света мира из Вифлеема в те страны мира, где есть скауты», - рассказали дети.

Скауты напомнили, что уже более 10 лет привозят в Украину этот символ согласия, добра и благополучия, и выразили удовлетворение, что именно в День святого Николая могут передать Вифлеемский огонь президенту.

«Каждый из нас в этот день ждет какое-то чудо и осуществление заветной мечты, поэтому пусть святой Николай посетит каждое сердце и каждую украинскую семью. Хотим пожелать нашей родной стране благосостояния, процветания, силы и терпения на пути к достижению мира. Гайды и скауты знают, что путь к победе очень тернист и долог. Но наша сила в единении. Вместе мы сможем достичь всего», - сказала представительница Ассоциации гайдов Украины.

Глава государства поблагодарил детей за огонь и теплые слова.

«Для меня большая честь получить Свет мира. Вы правильно сказали – нам очень нужен мир. Я думаю, что тепло от этого огня самое главное, оно может согревать украинцев, прежде всего наших военных, защищающих границы независимой Украины», - отметил Зеленский.

Президент заверил юных скаутов: «Знайте, что мы все работаем на благо нашей страны, и мы все действительно с любовью в сердце - ради таких, как вы. Вы замечательные, самые лучшие наши украинцы, и я поздравляю вас и всех детей Украины с Днем святого Николая».

Дети спели президенту праздничную песню, а на память о встрече вручили ему каталог добрых дел. Зеленский отблагодарил юных гостей подарками.

 
ForUm

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