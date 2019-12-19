Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря», которым вводится уголовная ответственность за незаконную добычу «солнечного камня», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий законопроект №2240 проголосовали 279 народных депутатов.

Законом урегулированы отношения по пользованию недрами с целью добычи янтаря, прекращения незаконной добычи янтаря, роста уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей природной среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

Законом установлена ​​уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами и за уклонение от рекультивации земель.

Законом вводится механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса.

Законом вводится единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе.

Согласно закону, начальная цена продажи на аукционе специального разрешения на добычу янтаря составит двести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан за один гектар земли.

Напомним, данный законопроект в первом чтении был принят Радой 12 ноября.