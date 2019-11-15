также в разделеОбщество
На админгранице с Крымом открыли обновленные КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» 11
В Украине может появиться омбудсмен по информации 13
Экс-замминистра культуры арестовали с залогом в 570 тысяч 17
Под Киевом задержали одного из лидеров ИГИЛ 74
Синоптик рассказала о погоде на выходных 20
НБУ: Бахматюк должен государству 30 миллиардов 16
Шпиону ФСБ, которого завербовали бывшие сбушники в Крыму, дали 12 лет тюрьмы 36
Дороги Одесчины не будут ремонтировать за счет денег из таможни 31
Трохимец: Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус - манипулятор и лоббист 35
Суд избрал меры пресечения чиновникам Минобороны по делу о бронежилетах 16
Бородянский предлагает добавить в ВНО тест на медиаграмотность 18
Беларусь закроет границу по контуру Чернобыльской зоны из-за «негативных элементов» 18
На Ривненщине раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА 37
Иностранец из базы Интерпола прибыл в Украину в необычном виде 51
«Слуга народа» разработает этический кодекс нардепа 24
Порошенко не пришел на допрос в ГПУ по делу Иловайской трагедии 22
Глава комитета нацбезопасности: Новых разведений войск до «нормандской встречи» не будет 25
Райффайзен банк Аваль внесет залог за Писарука 38

В Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала военного арсенала произошли взрывы.

В результате взрывов погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще пятеро – получили ранения.

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг).

Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сообщает российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука. 

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции «Слуга народа». 

Глава комитета нацбезопасности, нардеп от «Слуги народа» Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируется до встречи в «нормандском формате».

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля.

Цена газа из России для Украины и так должна быть на 20-25% ниже, чем из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.  

Владимир Вятрович удивлен позицией руководства парламента, которое не приводит его к присяге нардепа уже сегодня.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит как обвиняемый

Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленную и усиленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина».

В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».

Украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги