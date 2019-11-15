В Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала военного арсенала произошли взрывы.
В результате взрывов погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще пятеро – получили ранения.
Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг).
Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сообщает российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.
Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука.
Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции «Слуга народа».
Глава комитета нацбезопасности, нардеп от «Слуги народа» Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируется до встречи в «нормандском формате».
Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля.
Цена газа из России для Украины и так должна быть на 20-25% ниже, чем из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.
Владимир Вятрович удивлен позицией руководства парламента, которое не приводит его к присяге нардепа уже сегодня.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит как обвиняемый.
Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленную и усиленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина».
В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».
Украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.
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