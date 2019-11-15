В Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала военного арсенала произошли взрывы.

В результате взрывов погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще пятеро – получили ранения.

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг).

Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сообщает российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука.

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции «Слуга народа».

Глава комитета нацбезопасности, нардеп от «Слуги народа» Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируется до встречи в «нормандском формате».

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля.

Цена газа из России для Украины и так должна быть на 20-25% ниже, чем из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.

Владимир Вятрович удивлен позицией руководства парламента, которое не приводит его к присяге нардепа уже сегодня.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит как обвиняемый.

Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленную и усиленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина».

В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство».

Украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.