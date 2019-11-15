Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 21 апреля, в день выборов президента Украины, сообщает УНИАН.

Как сказано в документе, телефонный разговор длился 16 минут. Разговор начался со слов Трампа, который поздравил Зеленского с «фантастическими выборами», а Зеленский поблагодарил за поздравление президента США и подчеркнул, что «ценит поздравление». «Это были невероятные выборы», - заявил Трамп.

Президент США сказал, что имеет многих друзей из Украины, которые ожидали, что Зеленский победит на выборах президента. «У меня нет сомнений, что вы будете фантастическим президентом», - сказал Трамп.

При этом Зеленский сказал, что собирается все делать для украинского народа. Также Зеленский сказал, что хочет пригласить Трампа, если это будет возможно, посетить его инаугурацию. «Я знаю, насколько вы заняты, но если для вас будет возможно посетить церемонию инаугурации, это будет прекрасно», - заявил Зеленский.

В свою очередь, Трамп ответил, что рассмотрит этот вопрос и попросил назвать дату, а также пообещал, что США направят в Украину, как минимум, высокого представителя.



Как сообщал ForUm, после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

31 октября Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента 45 президента страны Дональда Трампа.