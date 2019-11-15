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Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде.  

«С сегодняшнего дня слагаю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе», - написала она в Facebook.

Нардеп отметила, что сфокусируется на работе в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке.

Ранее СМИ сообщила, что Верещук может лишиться должности представителя Кабинета Министров в Верховной Раде из-за отказа поддержать законопроект о рынке земли.
 
ForUm

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