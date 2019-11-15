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В результате совместной спецоперации Службы безопасности Украины с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США на Киевщине задержан один из ключевых руководителей террористической организации «Исламское государство», сообщает пресс-центр СБУ.

По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани» занимал должность амира джамаата «Ахадун Ахат» в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как «Абу Умар аш-Шишани». В 2016 году, после ликвидации последнего, «Аль Бара Шишани» выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории нашей страны. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых «Амниятов».

Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно являет разыскиваемым лидером «Исламского государства». Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.
ForUm

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