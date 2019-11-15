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Украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

Церемония состоялась в Лондоне, сообщает Голос Америки.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.

Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.
ForUm

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