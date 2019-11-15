Цена газа из России для Украины и так должна быть на 20-25% ниже, чем из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Причем, поскольку газ в Европу идет в частности через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает. То есть 20-25 процентов – это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», - написал он в Facebook.
Витренко отметил, что у Украины есть возможность иметь такую «нормальную» цену, если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы «Газпром» не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. Например, если разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России.
«Также у нас есть возможность иметь такую цену, если Украина наконец реализует свой потенциал увеличения добычи газа как из новых, так и существующим месторождений, при этом будет более эффективно потреблять газ, и тогда Украина будет экспортировать газ, а не импортировать», - подчеркнул чиновник.
Поэтому скидку справедливо считать по отношению к уровню «цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии».
Причем скидка в 20-25 процентов, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые Украине сейчас должен уплатить «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража.
«Также важно заметить, что контракт имеет смысл только тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства», - акцентировал исполнительный директор НАК и напомнил, что предметом рассмотрения как предыдущего Стокгольмского арбитража, так и нового Стокгольмского арбитража является как раз невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств.
«Заставлять нас отказаться от получения компенсации за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить «Газпром» от любых обязательств, как по текущим контрактам, так и по новым контрактам», - написал он.
«Какие тогда гарантии того, что мы получим то, о чем договорились? А наилучший доказательством того, что мы не злоупотребляем своим правом обращаться в арбитраж за получением такой компенсации, и наши исковые требования не «абсурдны», есть решение Стокгольмского арбитража в нашу пользу. Даже арбитр, назначенный самим «Газпромом», согласился со своими коллегами по арбитражному трибуналу, когда суд выносил решение в нашу пользу. Какие еще доказательства нужны?» - подчеркнул Витренко.
Что касается «новых» исковых требований, то, во-первых, это встречные исковые требования (то есть в ответ на иск «Газпрома»), и во-вторых, «Нафтогаз» действовал в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому «Нафтогаз» должен подавать такие встречные исковые требования до 1-го ноября.
«То есть мы не могли не подавать эти встречные исковые требования, и «Газпром» об этом знал», - объяснил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить Украине скидку на газ в 25%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время