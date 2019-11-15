Цена газа из России для Украины и так должна быть на 20-25% ниже, чем из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Причем, поскольку газ в Европу идет в частности через Украину, то при прямых поставках в Украину Газпром меньше подает газа для транзита в Европу, соответственно меньше платит за транзит газа Украине. Соответственно, если Газпром меньше платит, то Украина меньше получает. То есть 20-25 процентов – это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», - написал он в Facebook.

Витренко отметил, что у Украины есть возможность иметь такую ​​«нормальную» цену, если, например, европейский антимонопольный орган сделает так, чтобы «Газпром» не злоупотреблял своим доминирующим положением на европейском рынке. Например, если разблокирована возможность для других компаний получать газ на границе России.

«Также у нас есть возможность иметь такую ​​цену, если Украина наконец реализует свой потенциал увеличения добычи газа как из новых, так и существующим месторождений, при этом будет более эффективно потреблять газ, и тогда Украина будет экспортировать газ, а не импортировать», - подчеркнул чиновник.

Поэтому скидку справедливо считать по отношению к уровню «цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии».

Причем скидка в 20-25 процентов, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 миллиардов долларов, которые Украине сейчас должен уплатить «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража.

«Также важно заметить, что контракт имеет смысл только тогда, когда другая сторона выполняет свои контрактные обязательства», - акцентировал исполнительный директор НАК и напомнил, что предметом рассмотрения как предыдущего Стокгольмского арбитража, так и нового Стокгольмского арбитража является как раз невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств.

«Заставлять нас отказаться от получения компенсации за невыполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить «Газпром» от любых обязательств, как по текущим контрактам, так и по новым контрактам», - написал он.

«Какие тогда гарантии того, что мы получим то, о чем договорились? А наилучший доказательством того, что мы не злоупотребляем своим правом обращаться в арбитраж за получением такой компенсации, и наши исковые требования не «абсурдны», есть решение Стокгольмского арбитража в нашу пользу. Даже арбитр, назначенный самим «Газпромом», согласился со своими коллегами по арбитражному трибуналу, когда суд выносил решение в нашу пользу. Какие еще доказательства нужны?» - подчеркнул Витренко.

Что касается «новых» исковых требований, то, во-первых, это встречные исковые требования (то есть в ответ на иск «Газпрома»), и во-вторых, «Нафтогаз» действовал в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому «Нафтогаз» должен подавать такие встречные исковые требования до 1-го ноября.

«То есть мы не могли не подавать эти встречные исковые требования, и «Газпром» об этом знал», - объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить Украине скидку на газ в 25%.