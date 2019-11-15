Третий комитет 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил обновленную и усиленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.
«Этот документ является важным элементом политики деоккупации временно оккупированных территорий Украины», - подчеркнули в ведомстве.
Проект резолюции имеет целью прекратить нарушение государством-оккупантом прав человека на полуострове, противодействовать попыткам узаконить оккупацию и аннексию АР Крым и Севастополя, а также консолидировать позицию международного сообщества относительно неизменности статуса Крыма как неотъемлемой составной части Украины.
Нынешний документ разработан с учетом доклада генсекретаря ООН от 2 августа 2019 по ситуации с правами человека в Крыму, который был впервые подготовлен во исполнение одноименной прошлогодней резолюции ГА ООН 73/263.
«Мощным сигналом стала фиксация в резолюции факта совершения государством-оккупантом политики, цель которой – принудительная смена состава населения полуострова, как путем преследования отдельных категорий крымчан, в т.ч. представителей крымскотатарского народа, репрессий против правозащитников, так и через переселение на временно оккупированную территорию своего собственного населения. Такая практика прямо запрещена международным гуманитарным правом, что является нарушением Женевских конвенций 1949 года и квалифицируется как военное преступление», - подчеркнули в МИД.
Документ напоминает, что, согласно резолюции ГА ООН «Об определении агрессии» (1974), никакие территориальные приобретения или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.
МИД поддерживает призыв к России обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий и неправительственных правозащитных организаций на оккупированный полуостров. Отдельно отмечено, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая АР Крым и Севастополь.
Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщал ForUm, Россия за время аннексии Крыма переселили на полуостров более 140 тысяч своих граждан.
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