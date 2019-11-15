Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг). Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

«Закон обеспечивает необходимые условия для выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы в соответствии с европейским законодательством», - отметила она.

Ковалив подчеркнула, что, несмотря на попытки блокировать и затягивать принятие решений, Украина уверенно движется на пути к европейской интеграции и демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета.

Напомним, 30 октября Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

15 ноября ВР устранила несогласованности в данном законе.