Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции «Слуга народа». Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский.
«Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством за неисключение 2 кнопкодавов. Молодцы», - написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, народного депутата от «Слуги народа» Анну Скороход исключат из фракции, заявил Давид Арахамия. Перед этим Скороход обвинила власть в задержании ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосований вопреки позиции фракции.
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