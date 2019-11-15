также в разделеПолитика
Геращенко просит наказать «слуг» за регулярное опоздание в Раду 17
Трамп заявил, что для победы над Байденом ему не нужна Украина 10
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа и заманивает Украину скидками 35
Путин не хочет встречаться с Зеленским до «нормандского саммита» 33
КСУ признал конституционным законопроект о законодательной инициативе народа 20
Милованов: В законопроект о рынке земли внесут правки о референдуме 17
Вятрович зарегистрирован нардепом 27
СМИ узнали о встрече помощника Зеленского с бывшим советником Трампа 25
Зеленский созвонился с Туском 19
Филиндаш: Среди ведущих партий только политическая сила Медведчука публично выступила против нацизма 34
В ЕС хотят наказания виновных в выводе средств из Приватбанка 56
Юрий Загородний: Разрешив продажу украинской земли, президент Зеленский войдет в историю как Владимир Окаянный 47
Рада приняла госбюджет-2020 55
«Предлагала взятки нардепам»: Арахамия предложил исключить Скороход из фракции 90
Медведчук: Проголосовав за рынок земли, власть совершила преступление против украинского народа и суверенитета страны 23
Пентагон отказался расследовать задержку военной помощи Украине 24
Медведчук: Мы выступаем за введение в Украине народовластия 29
Радио Свобода: Украинская власть пытается уничтожить исключительно те СМИ, которые связывают с Медведчуком 49

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков исключены из фракции «Слуга народа». Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский.

«Исключили Полякова и Скороход. Проголосовали большинством за неисключение 2 кнопкодавов. Молодцы», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, народного депутата от «Слуги народа» Анну Скороход исключат из фракции, заявил Давид Арахамия.  Перед этим Скороход обвинила власть в задержании ее мужа Алексея Алякина из-за ее голосований вопреки позиции фракции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги