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По уточненной информации, в результате чрезвычайного происшествия на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в Балаклее Харьковской области получили ранения пятеро военнослужащих, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что один из раненых находится в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести, трое - легкой степени тяжести. Раненым военнослужащим предоставляется профессиональная неотложная медицинская помощь.

На место чрезвычайного происшествия выбыла оперативная группа Генерального штаба во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком.

На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и представители правоохранительных органов по выяснению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Командование Вооруженных сил Украины выражает искренние соболезнования семьям погибших воинов, родственникам и друзьям погибших.

Напомним, 15 ноября в Балаклее Харьковской области на территории военного арсенала произошли взрывы.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще четверо – получили ранения.

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту гибели и травмирования военнослужащих в результате взрывов.
ForUm

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