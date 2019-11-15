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В Харьковской области на территории Балаклейского военного арсенала произошли взрывы. Об этом сказал мэр Балаклеи Иван Столбовой, сообщает Depo.Харьков.

«Одиночные взрывы прогремели на Балаклейском арсенале. На данный момент там находится командир воинской части, пожарная часть наша, ГосЧС. Они оценят ситуацию и потом будет более подробная информация. Ситуация непонятная. Это произошло 20-30 минут назад», - сказал Столбовой.

Как сообщает 057.ua, в Министерстве обороны Украины рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.

Спасатели также подтвердили информацию о ЧП, но пообещали рассказать подробности позже.

«Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже», - рассказал пресс-секретарь ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Как сообщает UA:Харьков, слышать взрывы местные жители начали в обед.

По информации районной службы спасателей, разлет осколков – 20-30 метров, горит трава. Эвакуацию пока не проводят.

В свою очередь директор городского Департамента науки и образования Лариса Карпова на вопрос журналистов, происходит ли эвакуация и задействованы ли в этом школы, сообщила: «Никакой эвакуации сейчас нет. Ни в каких учреждениях».
ForUm

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