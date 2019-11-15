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Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать главу правления «Райффайзен Банка Аваль» Александра Писарука. Об этом стало известно во время оглашения решения суда, передает 112 Украина.

Суд обязал Писарука заплатить залог в размере 5 млн грн. Эти деньги глава правления должен внести в течение 5 дней. 

Также Писарук обязан сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет.

Как сообщал ForUm, 12 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в производстве о завладении средствами для «VAB Банка» объявили подозрение восьми людям, среди которых - председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Правление Нацбанка возмущено вручением подозрения Писаруку.

По данным следствия, в октябре 2014 года «VAB Банк» обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже – его ликвидировали.

Бывший владелец «VAB Банка» и председатель совета директоров «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «остановить назначения виновных без всякого права на защиту».

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

Александр Писарук в 2014-2015 гг. был первым заместителем главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. С 1997 года он работал в банке ING, в котором в течение 2010-2014 гг. был региональным руководителем в Центральной и Восточной Европе. 
ForUm

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