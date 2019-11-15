также в разделеПолитика
У президента заявили, что Коломойский не является представителем команды Зеленского 12
Йованович заявила, что ее отстранения добились «украинские коррупционеры» 19
Названа дата встречи в «нормандском формате» 55
Медведчук: Нафтогаз повысил цены на газ для украинцев сразу почти на 15% 31
Опубликована стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского 26
Адвокат Порошенко призвал Рябошапку уважать Конституцию 20
Поляков считает, что его исключили из фракции «СН» из-за Рябошапки 45
Вятровичу не дали принять присягу нардепа 2044
Верещук уходит с должности представителя Кабмина в Раде 78
Геращенко просит наказать «слуг» за регулярное опоздание в Раду 51
Трамп заявил, что для победы над Байденом ему не нужна Украина 13
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа и заманивает Украину скидками 41
«Слуга народа» исключила из фракции двух нардепов 56
Путин не хочет встречаться с Зеленским до «нормандского саммита» 41
КСУ признал конституционным законопроект о законодательной инициативе народа 21
Милованов: В законопроект о рынке земли внесут правки о референдуме 18
Вятрович зарегистрирован нардепом 29
СМИ узнали о встрече помощника Зеленского с бывшим советником Трампа 29

Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сообщает российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, данный вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Два информированных источника издания подтвердили, что принято принципиальное решение вернуть малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» Украине. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИД двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

По словам источников, возврат судов произойдет в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира. Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные, останутся в России.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги