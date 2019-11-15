Россия вернет Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, сообщает российский «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, данный вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Два информированных источника издания подтвердили, что принято принципиальное решение вернуть малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» Украине. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИД двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

По словам источников, возврат судов произойдет в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира. Личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные, останутся в России.

Как сообщал ForUm, Министерство иностранных дел Украины направило в РФ ноту с требованием отдать украинские военные катера, которые были захвачены вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Россия не ответила ни на одно из 7 обращений касательно захваченных кораблей.