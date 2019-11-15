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Владимир Вятрович удивлен позицией руководства парламента, которое не приводит его к присяге нардепа уже сегодня.

«Удивлен, что сегодня руководство ВРУ, несмотря на наличие необходимых документов, не приводит меня к присяге. Ведь это все равно произойдет, пусть даже через две недели. Вятрович в парламенте – с этим придется жить. Выполнение законных процедур – с этим тоже следует смириться, если нам всем говорится о демократической Украине», - написал он в Facebook.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада согласовала досрочное прекращение полномочий нардепа от «Европейской солидарности» Ирины Луценко. Народным депутатом Верховной Рады текущего созыва, после того как Наталья Бойко стала советницей премьер-министра Алексея Гончарука, станет Владимир Вятрович.

Бывший директор Украинского института национальной памяти заявил, что идет в Верховную Раду останавливать «русский мир».
ForUm

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