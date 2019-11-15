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Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в «нормандском формате» состоится 9 декабря. Подробности разговора – позже», – говорится в сообщении.

Ранее в администрации президента Франции сообщили, что встреча состоится в Париже 9 декабря.

Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что 12 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в «нормандском формате» на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.
ForUm

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