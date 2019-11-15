В результате взрывов на военном складе в Балаклее Харьковской области погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще четверо – получили ранения, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения несовместимых с жизнью. Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести», – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях.

В Генштабе подчеркнули, что с 15:13 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано.

«Военнослужащие проводили на технической территории воинской части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане. Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано дежурное пожарное подразделение воинской части», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов. Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

Напомним, в Харьковской области на территории Балаклейского военного арсенала произошли взрывы.

Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенник сообщил, что саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов.