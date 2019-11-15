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Глава комитета нацбезопасности, нардеп от «Слуги народа» Александр Завитневич заявил, что новых этапов разведения на Донбассе не планируется до встречи в «нормандском формате».

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

«Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий – три населенных пункта и далее ждем встречи нашего президента в нормандском формате. По ее результатам уже, наверное, будет приниматься решение о разведении», - сказал нардеп.

Отметим, что 14 ноября президент РФ Путин заявил, что «надо развести по всей линии, чтобы хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли, это точно надо сделать как можно быстрее».

Напомним, 9 ноября началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского.

10 ноября украинские военнослужащие отошли на новые позиции в данном районе. 

13 ноября на участке разведения сил и средств 3 Богдановка-Петровское пиротехники начали разминирование.
ForUm

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