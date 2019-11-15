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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит как обвиняемый. Об этом он сказал в интервью изданию Настоящее время.

Рябошапка не отрицает, что большинство производств в Госбюро расследований были открыты против Порошенко по заявлению Андрея Портнова.

«Ну, если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины. И они открыты не по обращению Портнова – по нашим собственным материалам», - сказал генпрокурор.

И хотя в таких производствах, как дело об Иловайской трагедии, Порошенко проходит как свидетель, по словам Рябошапки, у ГПУ есть другие производства, в которых у него может быть другой процессуальный статус, не свидетеля.

По словам генпрокурора, эти дела связаны со злоупотреблением властью и служебным положением пятым президентом. Вместе с тем, генпрокурор отказался ответить на вопрос, о каких конкретно делах идет речь.

Как сообщал ForUm, ранее директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях пятого президента Украины, речь об объявлении подозрения пока не идет.

По его словам, ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Порошенко.  
ForUm

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