Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и не снимает с повестки дня возможность получения Плана действий относительно членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину к внедрению Закона о нацбезопасности и реформированию СБУ.

НАТО выделило на поддержку Украины €40 миллионов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (№1031).

Также Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата, члена депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что 4 ноября должно начаться разведения войск в Петровском, если не будет обстрелов.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» №2239-1 об анбандлинге «Нафтогаза».

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 триллиона гривен или 82,95 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек опроверг информацию прокремлевской крымскотатарской организации о якобы признании Милошем Земаном Крыма частью РФ.

Архиерейский собор Польской автокефальной православной церкви 29 октября отказался признать Православную церковь Украины.