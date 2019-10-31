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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» №2239-1.

Как сообщает пресс-служба аппарата парламента, законом внесены изменения в законодательные акты Украины с целью обеспечения реализации требования отделения и независимости оператора ГТС по модели ISO в соответствии с Законом Украины «О рынке природного газа», а также требований об отделении и независимости оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии» и Третьим Энергетическим пакетом ЕС.

Основные изменения внесены в Хозяйственный кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, законы Украины «О трубопроводном транспорте», «Об управлении объектами государственной собственности», «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «О Кабинете Министров Украины» и  «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.
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