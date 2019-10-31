Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что 4 ноября должно начаться разведения войск в Петровском, если не будет обстрелов. Об этом он сказал во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве, сообщает УНИАН.



«Если все будет безопасно и в Петровском в течение недели, вы знаете, что 7 дней должна быть тишина, то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», - отметил Зеленский.

Поэтому, отметил президент, у него нет никаких сомнений, что состоится встреча лидеров стран «нормандского формата», «если все стороны хотят и стремятся встретиться в «нормандской четверке», потому что главный результат - это договоренность о прекращении войны».



Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.