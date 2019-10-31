Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек опроверг информацию прокремлевской крымскотатарской организации о якобы признании Милошем Земаном Крыма частью РФ, сообщает «Радио Прага».

Издание напомнило, что в торжественном приеме по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии, который состоялся в Пражском граде 28 октября, приняла участие крымскотатарская организация «Къырым бирлиги», известная своим лояльным отношением к Кремлю и выражающая поддержку Москве в противовес Меджлису крымскотатарского народа.

После завершения мероприятия ее представители на своей странице в Facebook сообщили, что президент ЧР Милош Земан признал аннексированный Крым частью России. «Президент Чехии Милош Земан – европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Комментируя слова представителей «Къырым бирлиги», Овчачек не ответил напрямую на вопрос, считает ли Земан Крым российским. «Люди имеют разные представления. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу, чтобы это время вернулось», ответил Овчачек в переписке с редактором Deník N. Впрочем, позже в комментарии информагентству ČTK Овчачек сказал, что позиция президента Чехии «остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной».

В свою очередь, министр иностранных дел Томаш Петршичек отметил, что не «стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом». «Однако администрация президента, как правило, не согласовывает с нашим ведомством приглашения», - указал Петршичек.

Напомним, посольство Украины выразило решительный протест в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые происходили 28 октября в Пражском граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдокрымскотатарской организации «Къырым бирлиги», подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республики Крым.