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Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 триллиона гривен или 82,95 миллиарда долларов.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой данные Министерства финансов.

Отмечается, что в течение сентября сумма госдолга выросла в долларовом эквиваленте на 1,03 млрд долларов или 1,26%, а в гривневом эквиваленте - уменьшилась на 69,44 млрд грн.

При этом внешний долг составил 1,6 трлнгрн (58,06% от общей суммы) или 48,16 млрд долларов, внутренний - 837,91 млрд грн (41,94% от общей суммы) или 347,79 млрд долларов.

Государственный долг составляет 1,758 трлнгрн (88% от общей суммы) или 73 млрд долларов. Гарантированный государством долг составляет 239,74 млрд грн (12%) или 9,95 млрд долларов.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 августа 2019 года составлял 2,067 триллиона гривен или 81,92 миллиарда долларов. 
ForUm

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