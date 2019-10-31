Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Украину к внедрению Закона о нацбезопасности и реформированию СБУ.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он заявил во время выступления в Верховной раде в четверг.

«У этого новоизбранного парламента имеет историческую возможность изменить Украину к лучшему. Все вы сделали мощный рывок вперед. Я ожидаю внедрения Закона о нацбезопасности, который был принят в прошлом году, с парламентским контролем над ведомствами безопасности и обороны, а также реформирования СБУ», - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что советники НАТО помогут Украине работать над внедрением евроатлантических принципов, чтобы усилить верховенство права, обеспечить права меньшинств, реализовать борьбу с коррупцией и достичь открытости и прозрачности всех спектров жизни государства.

«Двери НАТО остаются открытыми. Дорога к членству в НАТО нелегка. Для тех, кто хочет этого, необходимы преданность и значительные реформы», - подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, 15 октября председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов подал президенту Украины Владимиру Зеленскому проект новой редакции Закона «О Службе безопасности Украины».