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Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата, члена депутатской группы «За будущее» Ярослава Дубневича.

За соответствующее решение проголосовали 332 депутата, сообщает Укринформ.

В своем докладе перед народными депутатами генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что расследование уголовного дела о возможной причастности Дубневича к завладению средствами ПАО «Укрзализныця» завершено. Фигурантами уголовного дела являются восемь человек, включая депутата Дубневича, которые сейчас знакомятся с материалами дела. После этого дело будет передано в суд.

«Это производство расследовалось почти три года, расследование закончено, доказательств для привлечения к уголовной ответственности достаточно», - сказал он.

По словам генпрокурора, Дубневич на должности главы парламентского комитета по вопросам транспорта «постоянно изучал и анализировал финансовое состояние Укрзализныци, а также указывал должностным лицам Укрзализныци на необходимость проведения соответствующих закупок и проведения работ».

В результате была закуплена по завышенным ценам продукция у предприятия, бенефициарным владельцем которого является сам народный депутат Дубневич.

Напомним, 17 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

Нардепа подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
ForUm

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