Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО и не снимает с повестки дня возможность получения Плана действий относительно членства в Альянсе.

«Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорять подготовку к членству в НАТО. Не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО, мы готовы уже сегодня, практической работой доказывать - Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом. Надеемся, что наш прогресс в воплощении принципов, норм и стандартов НАТО, а также новый формат нашего взаимодействия с Альянсом будет признан в дальнейших политических решениях союзников», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня украинская власть сфокусирована на структурных реформах, укреплении демократических институтов и верховенства права, модернизации сектора безопасности и обороны.

«Мы благодарны вам за практическую помощь в этом. Это комплексная реформа системы управления силами обороны, системы логистики и стандартизации, медицинское обеспечение в Вооруженных силах Украины. Мы хотим расширить программы по подготовке гражданского персонала в секторе обороны, по совершенствованию профессиональной подготовки наших военных и улучшение возможностей для разминирования », - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина фактически находится на юго-восточном фланге альянса и является неотъемлемой частью евроатлантического пространства безопасности.

«Мне было приятно услышать, что в НАТО признают профессионализм украинских военных и ценят наш вклад в сотрудничество», - отметил президент Украины.

Он также выразил благодарность Альянсц за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая полуостров Крым.

Со своей стороны генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что союзники поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают попытку незаконной аннексии Крыма Россией. Они также осуждают агрессивные действия РФ в Черноморском регионе.

«Союзники призывают Россию вернуть Украине суда, которые были захвачены в прошлом году, и обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море», - отметил он.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что все страны - члены Альянса поддерживают Украину. «Мы предоставляем политическую, практическую помощь и поддерживаем именно территориальную целостность Украины», - констатировал Столтенберг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО.