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Архиерейский собор Польской автокефальной православной церкви 29 октября отказался признать Православную церковь Украины.

Об этом сообщается в коммюнике по итогам собора, размещенном на официальной странице ПАПЦ, передает 112 Украина.

«Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм всей церкви, а не группе отступников-раскольников. Отошедшие от учения святой церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православии», - говорится в коммюнике.

 
ForUm

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