Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (№1031).

Как сообщается на сайте парламента, законом урегулированы вопросы обеспечения надлежащего функционирования института о признании необоснованными активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и их взыскания в доход государства и особенности искового производства таким по делам.

Законом дополнен Уголовный кодекс положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Законом, в частности, дополнен Уголовный кодекс новой статьей 3685 «Незаконное обогащение», согласно которой:

1. Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых налогом минимумом превышает его законные доходы, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Под приобретением активов следует понимать приобретение их лицом в собственность, а также приобретение активов в собственность другим физическим или юридическим лицом, если доказано, что такое приобретение было осуществлено по поручению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, либо такое лицо может прямо или косвенно совершать в отношении таких активов действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ними.

3. Под активами следует понимать денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в том числе криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

4. Под законными доходами лица следует понимать доходы, правомерно полученные лицом из законных источников, в частности определенных пунктами 7 и 8 части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

5. При определении разницы между стоимостью приобретенных активов и законными доходами не учитываются активы, являющиеся предметом производства по делам о признании активов необоснованными и их взыскания в доход государства, а также активы, взимаемые в доход государства в рамках такого производства.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031) 11 сентября.