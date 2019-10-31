Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности обновить пакет проектов и практических мероприятий НАТО помощи Украине.

«Сегодня мы договорились об обновленном, консолидированном пакете проектов и практических мероприятий. Обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках Программы расширенных возможностей НАТО. Я доказал сегодня, что Украина уже готова выйти на этот новый уровень партнерства с НАТО», - сказал он во время совместной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом встречи со СМИ после заседания Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

Зеленский сообщил о заинтересованности в расширении программы по подготовке гражданского персонала в секторе обороны, по совершенствованию профессиональной подготовки украинских военных и улучшении возможностей для разминирования.

«Среди наших приоритетов – активное взаимодействие с Альянсом по устойчивости Украины перед гибридными угрозами и усиление кибербезопасности. Мы активизируем нашу работу в рамках платформы Украина - НАТО по противодействию гибридным угрозам, главным событием которой станут совместные учения в Черном море Coherent Resilience 2020», - отметил Глава государства.

Со своей стороны Столтенберг сообщил: «Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты».

Кроме того, союзники по НАТО продолжают проводить военные учения для украинских военнослужащих, а советники Альянса помогают в проведении реформ в секторе безопасности и обороны.

Также, по его словам, Альянс увеличивает поддержку безопасности в Черноморском регионе.

В контексте дальнейшего сотрудничества Йенс Столтенберг сообщил, что существует предложение разработать единый скоординированный подход.

«Сейчас мы хотим все это свести воедино. Мы можем тогда оказать поддержку, чтобы разработать целостный и единый, скоординированный подход. И, в частности, когда мы будем собираться в Вашингтоне, мы хотим еще раз подчеркнуть, насколько важны для вас эти военно-морские учения и наша политическая поддержка, наши практические действия», - отметил генсек Альянса.

Он в очередной раз подчеркнул непоколебимую поддержку Украины всеми странами-членами НАТО.