Условием для выборов на Донбассе является полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины (№2143-3). Народные депутаты не рассмотрели во втором чтении президентский законопроект о наказании за незаконное обогащение, внесенный в повестку дня заседания 3 октября.

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили экс-депутата Верховной Рады VIII созыва Максима Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн.

Пятый президент Украины Петр Порошенко отрицает, что давал указание закрыть уголовное производство в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был Хантер Байден – сын бывшего вице-президента США и потенциального кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена. Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Украине из-за высокой коррупции и чтобы вынудить ЕС помогать ей больше. По данным СМИ, Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

Заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ задержали на взятке в 20 тыс. долларов.